AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu'dan Mardin Muhtarlar Derneğine ziyaret

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla Mardin Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Uncu, beraberinde il yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştiridği ziyarette Mardin Muhtarlar Derneği Başkanı İsa Dal ile görüştü.

Uncu, ziyarette, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uncu, muhtarların vatandaşların her sorununa çözüm bulma gayreti içerisinde olduğunu belirtti.