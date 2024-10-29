Midyat'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı

Törende daha sonra öğrenciler şiirler okudu, kahramanlık türküleri seslendirildi, okullar tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye yüzyılı" hedeflerine ulaşmada gençlere güvenip, inandıklarını belirterek, "Cumhuriyet'imizin ilanının 101. yılını kutluyor, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyoruz." dedi.

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