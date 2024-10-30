Mardin'de park halindeki araçlara çarpan sürücü tutuklandı

Polis ekiplerince yakalanan E.A. hakkında Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uygulanırken savcılıkça da "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldı.

E.A. daha sonra park halindeki 5 araca daha zarar verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Mahallesi PTT Caddesi'nde sürücü E.A. aracıyla M.B. idaresindeki araca çarptı.

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