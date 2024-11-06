Mardin'deki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Çatalan Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 CCT 509 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Hatice Tan, Eyüp Tan ve Halime Tan olay yerinde hayatını kaybetti, Özge Ertürk, Fatma Enücük, Hacı Enücük, Veysi Enücük ve ismi öğrenilemeyen 5 aylık bebek yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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