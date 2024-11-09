Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 17:28 Güncelleme: 09.11.2024 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında minnet, saygı ve şükranla yad ettiklerini dile getrdi.

        Şahin, mesajında şunları kaydetti:

        "Hür ve bağımsız yaşamayı yaşam felsefesi olarak benimseyen, tarihi zaferlerle dolu olan milletimizin gönlünde ilelebet yaşayacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı neticesinde emperyalist güçleri Anadolu topraklarından kökten silmiştir. Bizler, düşmanlardan arındırılmış hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmanın azmi ve gayreti içerisindeyiz. 10 Kasım, bu gayretin mühim bir adımıdır. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma, fikirlerini ve eserlerini daha iyi anlama vesilesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılında, darbe ve işgal girişimlerine, terör saldırılarına, harici ve dahili her türlü tehditlere karşı milletçe kenetlenerek yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks

        Benzer Haberler

        Midyat'ta kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi
        Midyat'ta kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        GÜNCELLEME - Mardin'de yoldaki lastiği kaldırmak isteyen sürücü otomobilin...
        GÜNCELLEME - Mardin'de yoldaki lastiği kaldırmak isteyen sürücü otomobilin...
        Mardin'de yoldaki lastiği kaldırmak isteyen sürücü otomobilin çarpması sonu...
        Mardin'de yoldaki lastiği kaldırmak isteyen sürücü otomobilin çarpması sonu...
        Mardin'de makarna üretim tesisinin temeli törenle atıldı
        Mardin'de makarna üretim tesisinin temeli törenle atıldı
        MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Mardin'de sanayicilerle bir araya geldi
        MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Mardin'de sanayicilerle bir araya geldi