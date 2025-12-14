Mardin'de çiftlikte çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

Etkinlikte hayvanları yakından görme ve tanıma imkanı bulan çocuklar, açık alanda da oyun oynama mutluluğunu yaşadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklarda doğa ve hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla Ravza Kadın Aile Destek Merkezi Oyun Grubu öğrencilerine yönelik bir çiftlikte etkinlik düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından çocuklara yönelik çiftlikte etkinlik gerçekleştirildi.

