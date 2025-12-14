Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de çiftlikte çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından çocuklara yönelik çiftlikte etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 10:45 Güncelleme: 14.12.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de çiftlikte çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından çocuklara yönelik çiftlikte etkinlik gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklarda doğa ve hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla Ravza Kadın Aile Destek Merkezi Oyun Grubu öğrencilerine yönelik bir çiftlikte etkinlik düzenledi.

        Etkinlikte hayvanları yakından görme ve tanıma imkanı bulan çocuklar, açık alanda da oyun oynama mutluluğunu yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?

        Benzer Haberler

        Mardin'de bazı bölgelerin su ihtiyacı açılan sondaj kuyusuyla karşılandı
        Mardin'de bazı bölgelerin su ihtiyacı açılan sondaj kuyusuyla karşılandı
        Mardin'de "Galatasaray Adnan Polat Spor ve Eğitim Merkezi" için devir ve iş...
        Mardin'de "Galatasaray Adnan Polat Spor ve Eğitim Merkezi" için devir ve iş...
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Mardin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
        Mardin'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı