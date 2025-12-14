Habertürk
        Mardin Haberleri

        Mardin'de firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 5 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        14.12.2025 - 09:15
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 5 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda çeşitli suçlardan 5 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

