Mardin'de olumsuz hava koşulları etkili oluyor
Mardin'de etkili olan yağmur, sis ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Mardin'de etkili olan yağmur, sis ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yağmur ve rüzgarın etkili olduğu kentte, vatandaşlar yürümekte zorlandı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahlarda da sürücüler dikkatli ilerledi.
Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda ikaz etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.