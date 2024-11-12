Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, muhtarlarla görüştü

Kaymakam Şahin, muhtarların görevlerinin önemine değinerek, muhtarlarla koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmanın vatandaşlara hizmet etme konusunda önemli olduğunu belirtti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlıkta, Kaymakam Şahin başkanlığında İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir ve muhtarların katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

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