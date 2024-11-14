Mardin'de 5 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin davada tutuklu 2 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Mardin'de geçen yıl yabancı plakalı cipe düzenlenen ve Irak uyruklu 5 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah K. ve Faris A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Kararın ardından ailenin avukatı Şeyhmus Akat, adliye binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, verilen cezaların ailenin yüreğindeki ateşi söndürmediğini belirtti.

Akat, "Söz konusu olayın vahşeti tarif edilemez boyutta. 5 masum insan katledildi. Bu 5 kişi içinde 75 yaşında bir kadın da var. Yürümekte dahi zorluk çeken bir kadın, eşi ve kızıyla beraber katledildi. Bir de anne ve oğlu katledildi. Olay o kadar vahim ki ailenin ister istemez kafasında soru işaretleri ve kuşkuları vardı. Mahkeme bugüne kadar birçok araştırma yaptı. Gerek telefon gerek banka üzerinden fakat neticede somut anlamda bir yere ulaşamadı. Ulaşamadığından dolayı mahkeme bugün bu şekilde karar vermek zorunda kaldı." dedi.