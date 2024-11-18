Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat'ta "Kadına yönelik şiddetle mücadele" konulu toplantı yapıldı

        Mardin'in Midyat ilçesinde Kaymakam Ömer Faruk Özdemir başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 21:04 Güncelleme: 18.11.2024 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat'ta "Kadına yönelik şiddetle mücadele" konulu toplantı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde Kaymakam Ömer Faruk Özdemir başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

        Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar, mevcut stratejiler ve bu kapsamda atılacak adımlar değerlendirildi.

        Toplantıya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Celal Özgür Öz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Volkan Şenocak, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aysel Alver, Midyat Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Fevzi Çakmak, Midyat Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Abdulcelil Çelik ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        18 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        18 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        "Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz"
        "Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz"
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        Avrupa'dan 'karışık' mesajlar
        Avrupa'dan 'karışık' mesajlar
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor!
        İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor!
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?

        Benzer Haberler

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç esnafı ziyaret etti
        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç esnafı ziyaret etti
        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı ekim ayında 64 bin 185 yolcuya hizm...
        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı ekim ayında 64 bin 185 yolcuya hizm...
        Mardin'de çeşitli suçlardan arananlar ile firari hükümlülerin bulunduğu 44...
        Mardin'de çeşitli suçlardan arananlar ile firari hükümlülerin bulunduğu 44...
        Mardin'de Dünya Prematüre Günü etkinliği düzenlendi
        Mardin'de Dünya Prematüre Günü etkinliği düzenlendi
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret
        Otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti
        Otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti