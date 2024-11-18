Midyat'ta "Kadına yönelik şiddetle mücadele" konulu toplantı yapıldı

Toplantıya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Celal Özgür Öz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Volkan Şenocak, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aysel Alver, Midyat Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Fevzi Çakmak, Midyat Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Abdulcelil Çelik ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar, mevcut stratejiler ve bu kapsamda atılacak adımlar değerlendirildi.

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