Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Kızıltepe Devlet Hastanesinde Anjiyo Ünitesi hizmete girdi

        Mardin'de Kızıltepe Devlet Hastanesinde Anjiyo Ünitesi hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 17:08 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızıltepe Devlet Hastanesinde Anjiyo Ünitesi hizmete girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de Kızıltepe Devlet Hastanesinde Anjiyo Ünitesi hizmete girdi.

        Kızıltepe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Lokman Adıgüzel, hastanelerinde daha önce anjiyo ünitesi bulunmadığından dolayı bugüne kadar hastaları Mardin'e veya çevre illere sevk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

        Kurulan cihazla birlikte sevkin önüne geçtiklerini ve artık hem tanı hem tedavi yapabildiklerini ifade eden Adıgüzel, ilk vakaya da başarılı bir şekilde müdahale ettiklerini belirtti.

        Adıgüzel, "Başta Kızıltepe olmak üzere bütün Mardin'imize hayırlı olsun. Katkılarından dolayı da Sağlık Bakanlığımıza ve İl Sağlık Müdürlüğümüze çok teşekkür ederiz." dedi.

        Kardiyolog Uzman Doktor Mehmet Ali Işık da bölgede kalp damar hastalıklarının yaygın görüldüğünü belirterek, anjiyo üniteleri sayesinde hastalara zamanında müdahale edilebildiğini aktardı.

        Işık, "İlk vakayı saat 04.00'te aldık. Kalp krizi geçiren hastanın tıkanan damarlarını ünite sayesinde açtık. 55 yaşlarında erkek bir hasta ilk defa bir kalp krizi geçirmiş daha önce hiçbir hastalığı yok göğüs ağrısı şikayeti ile geldi. Ana damarda yüzde 100'lük bir tıkanma vardı. Diğer damarında da yüzde 90 pıhtı vardı. Başka bir yere gitseydi yetişemez, hayatını kaybederdi. Arkadaşlarımızla beraber damarını açtık. Şu an hastanın hem kalbi hem tansiyonu hem de genel sağlığı iyi durumda." diye konuştu.

        Işık, ünitenin Kızıltepe ilçesine kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanlığına ve İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Kalp krizi geçiren ve Kızıltepe Devlet Hastanesinde anjiyo ünitesi sayesinde tedavi edilen Zeyni Erdem, bu üniteyi ilçeye kazandıran herkese teşekkür ettiğini söyledi.

        Sağlığına kavuştuğunu anlatan Erdem, hastanede sunulan sağlık hizmetinden de çok memnun kaldığını ifade etti.

        Erdem, "Yiyorum, içiyorum, konuşuyorum Allah'a çok şükür. Allah doktorları başımızdan eksik etmesin." dedi

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Milli ara yara oldu!
        Milli ara yara oldu!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Adliye önünde 1'i avukat, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 5 gözaltı
        Adliye önünde 1'i avukat, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 5 gözaltı
        Mardin'de "Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu toplantı yapıldı
        Mardin'de "Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu toplantı yapıldı
        Mardin'de bozuk yollarda yama ve asfalt çalışmaları yapılıyor
        Mardin'de bozuk yollarda yama ve asfalt çalışmaları yapılıyor
        Mardin'de adliye önünde silahlı kavga kamerada; 4 yaralı
        Mardin'de adliye önünde silahlı kavga kamerada; 4 yaralı
        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan 1'i avukat 4 kişi yaralandı
        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan 1'i avukat 4 kişi yaralandı