Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat'ta "Fidan Kardeşim" projesiyle fidan dikim etkinliği

        Mardin'in Midyat ilçesinde iki okulun hayata geçirdiği "Fidan Kardeşim" projesiyle fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 19:15 Güncelleme: 07.12.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat'ta "Fidan Kardeşim" projesiyle fidan dikim etkinliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde iki okulun hayata geçirdiği "Fidan Kardeşim" projesiyle fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Hacı Nuri Makbule Yeşilmen İlkokulu ile Cumhuriyet İlkokulu işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında öğrenci, öğretmen ve veliler, Adalet Ormanı'nda bir araya geldi.

        Etkinlikte toprakla buluşturulan 100 fidana can suyu verildi.

        Projede yer alan Hacı Nuri Makbule Yeşilmen İlkokulu öğretmeni Melek Taşkıran, Cumhuriyet İlkokulu'nda görev yapan eşi Yunus Taşkıran ile projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

        Taşkıran, projeyle 100 fidanın dikildiğini belirterek, "Bu fidanları çocuklarımızla beraber, aynı zamanda velilerle toprakla buluşturduk. Toprakla buluşturduğumuz fidanlar, onlarla büyüyeceği için çok mutluyum. Herkesin bir fidanı oldu. Öğrencilerimiz bu anı hiçbir zaman unutmayacak." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir
        Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir
        Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var!
        Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var!
        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü!
        Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Yazar Tülin Kozikoğlu Mardin'de öğrencilerle bir araya geldi
        Yazar Tülin Kozikoğlu Mardin'de öğrencilerle bir araya geldi
        Mardin'de vergi dairesi memuru, evinde ölü bulundu
        Mardin'de vergi dairesi memuru, evinde ölü bulundu
        Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Kamyonetini yayaların üzerine sürüp park halindeki araçlara çarpan sürücüyü...
        Kamyonetini yayaların üzerine sürüp park halindeki araçlara çarpan sürücüyü...
        Mardin'de sanayi sitesinin bozuk yolları onarıldı
        Mardin'de sanayi sitesinin bozuk yolları onarıldı
        Mardin'de muhtarlar AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti
        Mardin'de muhtarlar AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti