Mardin'de yorgun mermi isabet eden 2 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yorgun mermi isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yorgun mermi isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçe merkezinde yaşayan G.E'ye (46) evinin bahçesinde oturduğu sırada, Ö.Ü'ye (21) de sokakta yürürken yorgun mermi isabet etti.
Yaralanan 2 kişi Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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