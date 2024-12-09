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        Mardin'de yorgun mermi isabet eden 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde yorgun mermi isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 00:03 Güncelleme: 09.12.2024 - 00:03
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        Mardin'de yorgun mermi isabet eden 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde yorgun mermi isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        İlçe merkezinde yaşayan G.E'ye (46) evinin bahçesinde oturduğu sırada, Ö.Ü'ye (21) de sokakta yürürken yorgun mermi isabet etti.

        Yaralanan 2 kişi Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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