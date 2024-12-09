Mardin'de çeşitli suçlardan arananlar ile firari hükümlülerin bulunduğu 66 kişi yakalandı

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan arananların bulunduğu 66 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için kent genelinde 2-8 Aralık'ta çalışma yapıldı.

Çalışmada, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 24 yıl 5 ay ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 2 kişinin de bulunduğu 66 kişi yakalandı.