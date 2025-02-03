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        Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:11 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:21
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        Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
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        Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ile Valilikte düzenlenen toplantıda, huzur ve güven ortamının istikrarını sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi ve güven ortamının devamını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Bu kapsamda asayiş ve güvenlik konularında çalışmaları hız kesmeden ve kararlılıkla devam ettirdiklerini belirten Akkoyun, güvenlik kuvvetleri ile gayretle çalışıp, vatandaşlarla iletişim ve işbirliği içerisinde, teknolojik imkanları da aktif bir şekilde kullanarak, suç ve suçluyla mücadelede büyük başarılar sağladıklarını vurguladı.

        Vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmeyi hedeflediklerini kaydeden Akkoyun, şöyle konuştu:

        "Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Bu anlayışla ocak ayında Mardin'de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 16 operasyonda gözaltına alınan 4 kişinden biri tutuklandı. Terörle mücadele ile organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda düzenlenen 7 operasyonda 29 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 158 silah ve 10 bin 353 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir."

        Suriye sınır hattından ülkeye yasadışı yollarla geçmeye çalışan kişilere yönelik gerekli çalışmaların sürdüğünü belirten Akkoyun, yasadışı yollarla ülkeye geçmeye teşebbüs eden 46 kişinin Hudut Birlikleri tarafından hudut hattı ötesinde engellendiğini, sınırı geçmeye teşebbüs eden 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

        Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan 95 operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 7'sinin tutuklandığını ifade eden Akkoyun, kaçakçılıkla mücadelede ise geçen ay gerçekleştirilen 59 operasyonda 122 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını belirtti.

        Geçen ay yapılan uygulamalarda aranan 697 kişinin yakalandığını aktaran Akkoyun, siber suçlar kapsamında düzenlenen 5 operasyonda, gözaltına alınan 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını anlattı.

        Trafik denetimlerinde geçen ay 1221'si okul servisleri olmak 124 bin 430 aracın denetlendiği bilgisini paylaşan Akkoyun, "Ayrıca yapılan tespitler sonucunda, bazı caddelerimizde yayalardan kaynaklı kazaların meydana geldiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede Valiliğimizin koordinasyonunda, Emniyet Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemize bağlı zabıta ekiplerimiz, yaya geçitlerinde hemşehrilerimize yardımcı olmak amacıyla görevlendirilmiştir. Trafik ekiplerimizin temel amacı vatandaşlarımıza cezai işlem uygulamaktan ziyade sürücülerin ve yayaların trafikte daha dikkatli olmalarını sağlamak, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasını teşvik etmek, gerekli bilgilendirme ve daha bilinçli olmalarını sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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