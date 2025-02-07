Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 19:51 Güncelleme: 07.02.2025 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 AC 1050 plakalı otomobil, Ömerli-Midyat kara yolunun kırsal Şenköy Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde bulunan M.B.Y. (67), M.Y. (72), N.Ş. (49), H.Ç.(53) ve A.A. (53) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"

        Benzer Haberler

        Mardin'de, takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Mardin'de, takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Gittiği PTT şubesinde silahlı saldırıda yaralandı
        Gittiği PTT şubesinde silahlı saldırıda yaralandı
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere indirimli yemek desteği
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere indirimli yemek desteği
        Mardinli Demhat, satrançta Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek
        Mardinli Demhat, satrançta Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek
        Mardin'de 2 kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Mardin'de 2 kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı