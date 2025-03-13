Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Yeşilli'de iftar programı düzenlendi

MardinValiliği ve Büyükşehir Belediyesince Yeşilli ilçesinde iftar program gerçekleştirildi.

Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "İlçe İftar Programları" kapsamında Yeşilli ilçesindeki Yeşilli Gençlik Merkezi'nde iftar programı düzenlendi.

Vali Tuncay Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, ramazanı sevinç, kardeşlik ve muhabbet gibi değerlerin en güçlü şekilde yaşandığı bir rahmet mevsimi olarak gördüklerini söyledi.

Ramazan ayında gönül birlikteliği kurduklarını, kardeşlik ve bereket sofralarında bir araya geldiklerini dile getiren Akkoyun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, kültürden sanata her alanda değişim ve dönüşüm yaşadık ve yaşıyoruz. Devletimizin sağlam iradesi ve aziz milletimizin tam desteğiyle sağlanan huzur ortamı birçok güzel gelişmeye zemin hazırlamıştır. Bizim derdimiz, insanımızın yaşadığı yerde mutlu olması, huzur ve güven içerisinde geleceğe bakabilmesidir. Bu şuurla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu hizmetlerinin planlamasında ve uygulanmasında Mardinli hemşehrilerimizi merkeze alan bir anlayış ile hızlı ve kaliteli bir kamu hizmeti modeli ön görüyoruz. Bu mübarek ayın, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim bizleri sağlık ve afiyetle Ramazan Bayramına da kavuştursun inşallah."

Programa, Yeşilli Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Vali Yardımcısı Osman Çelikkol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, şehit aileleri, gaziler ve aileleri, kamu kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.