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        Mardin'de "Ramazan Sokağı" vatandaşları ağırlamaya başladı

        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince kurulan "Ramazan Sokağı" çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 20:17 Güncelleme: 16.03.2025 - 20:39
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        Mardin'de "Ramazan Sokağı" vatandaşları ağırlamaya başladı
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        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince kurulan "Ramazan Sokağı" çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlıyor.

        Mardin Valiliği Fuar Alanı'nda kurulan Ramazan Sokağı'nda 7 bölgeden farklı lezzetlerin sunulduğu stantları gezenler daha sonra çocuklarıyla kum sanatı ile Hacivat-Karagöz gösterisini izledi.

        Etkinliği ziyaret eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hafta sürecek Ramazan Sokağı'nın açılışını yaptıklarını söyledi.

        Farklı bölgelerden lezzetlerin ve kültürlerin tanıtıldığı 27 standın yer almasının yanı sıra çocukların ve gençlerin eğleneceği birçok aktivitenin yapılacağını dile getiren Akkoyun, eğitici ve öğretici yarışmaların da düzenleneceğini kaydetti.

        Mardin Fuar Alanı'nın geçen yıl faaliyete alındığını anımsatan Akkoyun, şöyle konuştu:

        "Geçen yıl kitap fuarıyla hemşerilerimizin hizmetine girdi. Bu sene de inşallah Ramazan Sokağı, Mardinli vatandaşlarımızın iftar öncesi ve sonrası güzel vakit geçirebilecekleri, alışveriş yapabilecekleri ve ramazanın güzelliklerini yaşayabileceği bir etkinlik olarak inşallah faaliyete geçiyor. Hayırlı olmasını diliyorum. Bizler de burada olacağız bir hafta boyunca. Ramazan Sokağı'nda Mardinli hemşerilerimizle ramazan ayının bu güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız."

        Ziyaretçilerden Murat Akca da çocukların ramazanın ruhuna uygun, eğlenceli etkinliklerin düzenlenmesinden mutlu olduğunu ifade etti.

        Meddah, Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca, sihirbaz, sosis balon, animasyon, maskot, gölge tiyatrosu, kukla, tahta bacak ve ateş gibi gösterilerin yapılacağı etkinlikler, 23 Mart'a kadar devam edecek.

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