Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla masaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:39 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
        ABONE OL

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla masaj yayımladı.

        Uncu, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, milletin birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhunun en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

        Uncu, şunları kaydetti:

        "18 Mart 1915, Türk milletinin vatan sevgisinin, fedakarlığının ve inancının tarihe altın harflerle kazındığı 'Çanakkale Geçilmez' sözünün dünyaya ilan edildiği gündür. Çanakkale’de sergilenen o eşsiz direniş, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda aziz milletimizin sarsılmaz iradesinin, birlik ve beraberliğinin simgesidir. Vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
        Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        "Para akladık"
        "Para akladık"
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        MAÜ, turizm konusundaki çalışmalarda birinci sırada
        MAÜ, turizm konusundaki çalışmalarda birinci sırada
        Savur Belediyesi 2 aracı hizmete aldı
        Savur Belediyesi 2 aracı hizmete aldı
        Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım
        Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        Mardin'de bir kişinin kapalı yöntemle böbreğindeki darlık onarıldı
        Mardin'de bir kişinin kapalı yöntemle böbreğindeki darlık onarıldı
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deni...
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deni...