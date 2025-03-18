AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla masaj yayımladı.

Uncu, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, milletin birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhunun en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Uncu, şunları kaydetti:

"18 Mart 1915, Türk milletinin vatan sevgisinin, fedakarlığının ve inancının tarihe altın harflerle kazındığı 'Çanakkale Geçilmez' sözünün dünyaya ilan edildiği gündür. Çanakkale’de sergilenen o eşsiz direniş, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda aziz milletimizin sarsılmaz iradesinin, birlik ve beraberliğinin simgesidir. Vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."