Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren, mutlulukların paylaşıldığı özel günler olduğunu vurguladı.

Bayramların mutlulukların paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin güçlendirildiği, insanların kaynaşmasına vesile olan müstesna günler olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu bayramın da milletçe sevgi, saygı ve kardeşliğimizin gelişmesine katkı sağlaması, İslam dünyasına huzur getirmesi en büyük dileğimizdir. Bu vesileyle tüm Midyatlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutlayarak sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmelerini diliyor, milletimiz ve Gazze başta olmak üzere tüm İslam alemi için huzur ve barış ortamına vesile olmasını niyaz ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle tebrik ediyor, ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için huzur, bereket ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum."