TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Mardin'de partililerle bir araya geldi

Ziyarette, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Esra Ayanoğlu Özdaş, İl Gençlik Kolları Başkanı Süheyl Uçar ve ilçe başkanları da yer aldı.

Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Oktay, partililerle görüştü, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Oktay kentteki temasları kapsamında, AK Parti Mardin İl Başkanlığına geçti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Mardin'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

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