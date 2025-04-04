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        TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Mardin'de partililerle bir araya geldi

        TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Mardin'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 18:52 Güncelleme: 04.04.2025 - 18:52
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        TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Mardin'de partililerle bir araya geldi
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        TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Mardin'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Oktay kentteki temasları kapsamında, AK Parti Mardin İl Başkanlığına geçti.

        Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Oktay, partililerle görüştü, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Ziyarette, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Esra Ayanoğlu Özdaş, İl Gençlik Kolları Başkanı Süheyl Uçar ve ilçe başkanları da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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