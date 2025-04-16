Mardin'de, Özel Sporcular Yüzme Turnuvası yapıldı
Mardin'de "TBMM 23 Nisan Spor Etkinlikleri Özel Sporcular Yüzme Turnuvası" gerçekleştirildi.
Mardin'de "TBMM 23 Nisan Spor Etkinlikleri Özel Sporcular Yüzme Turnuvası" gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artuklu Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen ve 46 sporcunun katıldığı turnuvada, Midyat ilçesinden katılan otizmli özel sporculardan 11 yaşındaki Muhammed Onuş birinci, 10 yaşındaki Ömer Enes Bingöl ikinci oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Özel Sporcular Federasyon İl Temsilcisi Emrullah Aldemir, Özel Sporcular Federasyonu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yüzme müsabakalarının yapıldığını belirtti.
Aldemir, "Özel Sporcular Federasyonu olarak Mardin'de atletizm, yüzme ve masa tenisi branşlarında aktif şekilde çalışan çocuklarımız var. Biz bütün çocuklarımızı kucaklamak istiyoruz. Velilere sesleniyoruz. Çocuklarınızı spora teşvik edin. Özel çocuklarımızı sahada görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı
Sınıf öğretmeni ve yüzme antrenörü İsa Bozkurt ise öğrencilerin okuldan sonraki vakitlerinde güzel vakit geçirmeleri için harekete geçtiklerini kaydetti.
Akademik olarak gelişim sağlayan öğrencilerinin olduğunu ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:
"Çocuklarda sportif başarılar elde etmemiz gerekiyor. Bunların boş vakitlerinde sporla doldurmamız gerekiyor. Şu anda bu öğrencilerimiz her ne kadar otizmli olsalar da büyük başarıya imza attılar. 'Yapamaz edemez' denilen her şeyi tek tek yaptılar. Velilerin ve öğretmenlerin çabalarıyla bir yerlere geldiler. İnşallah devamı da gelecek. Bizler özel eğitim öğretmenleri olarak onların sportif ve akademik olarak iyi yerlere gelebilmeleri için uğraşıyoruz."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.