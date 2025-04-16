Mardin'de, Özel Sporcular Yüzme Turnuvası yapıldı

Mardin'de "TBMM 23 Nisan Spor Etkinlikleri Özel Sporcular Yüzme Turnuvası" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artuklu Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen ve 46 sporcunun katıldığı turnuvada, Midyat ilçesinden katılan otizmli özel sporculardan 11 yaşındaki Muhammed Onuş birinci, 10 yaşındaki Ömer Enes Bingöl ikinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özel Sporcular Federasyon İl Temsilcisi Emrullah Aldemir, Özel Sporcular Federasyonu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yüzme müsabakalarının yapıldığını belirtti.

Aldemir, "Özel Sporcular Federasyonu olarak Mardin'de atletizm, yüzme ve masa tenisi branşlarında aktif şekilde çalışan çocuklarımız var. Biz bütün çocuklarımızı kucaklamak istiyoruz. Velilere sesleniyoruz. Çocuklarınızı spora teşvik edin. Özel çocuklarımızı sahada görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı

Sınıf öğretmeni ve yüzme antrenörü İsa Bozkurt ise öğrencilerin okuldan sonraki vakitlerinde güzel vakit geçirmeleri için harekete geçtiklerini kaydetti.