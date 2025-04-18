Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de drift atan sürücüye 65 bin lira ceza

        Mardin'de otomobiliyle drift atarak trafik akışını tehlikeye düşüren sürücüye 65 bin 69 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:11 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de drift atan sürücüye 65 bin lira ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de otomobiliyle drift atarak trafik akışını tehlikeye düşüren sürücüye 65 bin 69 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe ilçesinde otomobiliyle drift atan bir sürücünün görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşması üzerine çalışma başlatıldı.

        Ekipler, tespit ettikleri araç sürücüsüne, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan soruşturma başlattı.

        Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 65 bin 69 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Filistin davası insan kalma mücadelesidir"
        "Filistin davası insan kalma mücadelesidir"
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        103 çocuğa cinsel istismar zanlısı! Bodrum'da yakalandı
        103 çocuğa cinsel istismar zanlısı! Bodrum'da yakalandı
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Meloni'den Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti
        Meloni'den Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti
        Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
        Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Altında tahminler yükseliyor
        Altında tahminler yükseliyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!

        Benzer Haberler

        Mardin'de drift atan sürücüye 65 bin TL ceza
        Mardin'de drift atan sürücüye 65 bin TL ceza
        Mardin'de "Siyonizm'e Karşı Cesaret Ödülleri Töreni" düzenlendi
        Mardin'de "Siyonizm'e Karşı Cesaret Ödülleri Töreni" düzenlendi
        Mardin'de 'Siyonizme Karşı Cesaret Ödülleri' sahiplerini buldu
        Mardin'de 'Siyonizme Karşı Cesaret Ödülleri' sahiplerini buldu
        Nusaybin'de çiftçilere 8 bin zeytin fidanı dağıtıldı
        Nusaybin'de çiftçilere 8 bin zeytin fidanı dağıtıldı
        Mardin 1969 Spor, Edirnespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Mardin 1969 Spor, Edirnespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Mardin'de "Siyonizm'e Karşı Cesaret Ödülleri Töreni" düzenlenecek
        Mardin'de "Siyonizm'e Karşı Cesaret Ödülleri Töreni" düzenlenecek