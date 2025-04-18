Mardin'de drift atan sürücüye 65 bin lira ceza

Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 65 bin 69 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe ilçesinde otomobiliyle drift atan bir sürücünün görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşması üzerine çalışma başlatıldı.

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