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        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:34 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:34
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Uncu, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105'inci açılış yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, çocuklara duyulan inancın, sevginin ve umudun simgesi olduğunu aktaran Uncu, şunları kaydetti:

        "Sizler, bu milletin en masum, en temiz ve en güçlü yüreklerisiniz. Gözlerinizdeki ışık, yarınlarımızın aydınlık olacağının en büyük teminatıdır. Atatürk'ün de dediği gibi, 'Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.' Bu bayram, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Sizlerden beklentimiz, vatanını, milletini seven, bilimle, sanatla, sporla ilgilenen, dürüst, çalışkan ve üretken bireyler olmanızdır. Unutmayın ki, sizler bu ülkenin gelecekteki doktorları, mühendisleri, öğretmenleri, sanatçıları ve liderlerisiniz. Sizleri çok seviyoruz. Hayallerinizin peşinden gitmeniz için her zaman yanınızdayız. Bu vatan sizlerle daha da güzelleşecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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