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        Mardin'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Zeki Aygün'ün cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:11 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:29
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        Mardin'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Zeki Aygün'ün cenazesi toprağa verildi.

        İlçede yaşamını yitiren Aygün için Ulucami Mahallesi'ndeki Ulucami'de tören düzenlendi.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından Aygün'ün cenazesi, Kule Kabristanı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, Aygün'ün yakınlarının yanı sıra Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutan Vekili Tank Albay Yasin Demiraylar, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, İl Müftüsü Enver Türkmen, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Özdemir, törende gazinin oğlu Murat Aygün'e Türk bayrağını teslim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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