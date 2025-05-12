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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden Anneler Günü'ne özel anlamlı etkinlikler

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla anlamlı ve özel etkinliklere ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 13:32 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:14
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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden Anneler Günü'ne özel anlamlı etkinlikler
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla anlamlı ve özel etkinliklere ev sahipliği yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığının organize ettiği özel piknik etkinliği, 65 yaş üstü anneleri Kamor Millet Bahçesi'nde bir araya getirdi.

        Evlerinden özel servislerle alınan anneler, yöresel müzikler eşliğinde halaylar çekerek keyifli anlar yaşadı.

        Annelere etkinlik sonunda çiçek ve hediyeler akdim edildi.

        Etkinliğe katılan anneler, bu tür organizasyonlardan dolayı Mardin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

        Anneler Günü coşkusunu şehre yayan bir diğer anlamlı etkinlik ise Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi.

        Şehrin çeşitli noktalarında kurulan stantlarda annelere karanfiller dağıtılarak, bu özel günleri kutlandı.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, annelere fesleğen fidanları hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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