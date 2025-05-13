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        Mardin Adliyesi personelinden Nijerlilere "can suyu"

        Mardin'de adliye çalışanlarınca düzenlenen kampanyada toplanan parayla, Afrika'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Nijer'de, Türk Kızılay aracılığıyla 5 bin kişinin faydalanabileceği bir su kuyusu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:45 Güncelleme: 13.05.2025 - 14:04
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        Mardin Adliyesi personelinden Nijerlilere "can suyu"
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        Mardin'de adliye çalışanlarınca düzenlenen kampanyada toplanan parayla, Afrika'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Nijer'de, Türk Kızılay aracılığıyla 5 bin kişinin faydalanabileceği bir su kuyusu açıldı.

        Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut öncülüğünde, Mardin Adliyesi'nde bir Afrika ülkesinde içme suyu tesisi yaptırılması için sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

        Proje kapsamında adliyede görevli hakim, savcı ve personel ile hayırseverler aracılığıyla yaklaşık 1 milyon 750 bin lira toplandı.

        Türk Kızılay ile yapılan işbirliği kapsamında Nijer'in başkenti Niamey'de yaklaşık 1 milyon 275 bin liraya içme suyu tesisi yaptırıldı.

        Tesisin açılışını, Mardin Adalet Sarayı Başsavcı Vekili Serkan Şahbaz, hakimler Gülsüm Şahbaz ve Gamze Kalender Akbulut ile Nijerli yerel yöneticiler yaptı.

        Çok sayıda kişinin temiz su tüketiminden mahrum olduğu ülkede inşa edilen tesisin, 10 tonluk su tankı ve 10 musluğu ile küçük ve büyük hayvanlar için yalağı bulunuyor.

        Güneş enerjisi sayesinde 24 saat kesintisiz temiz su desteği sağlanacak su kuyusu, bölgede 6 yerleşim yerinde yaşayan yaklaşık 5 bin kişiye hizmet verecek.

        Proje kapsamında bölgede yaşayanların temel ihtiyaçlarına yönelik çeşitli yardımlar da gerçekleştirildi. İhtiyaç sahiplerine, 4 büyükbaş hayvan kesilerek etleri dağıtıldı, 76 küçükbaş hayvan ile 100 aileye gıda kolisi, kumanya yardımı yapıldı. Kadın ve çocuklara kıyafet, şal, oyuncak, lokum gibi yöresel hediyeler verildi.

        Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Büşra Yıldırım’ın bebeğini kaybettikten sonra Uganda’da su kuyusu açması ve Afrika’daki içme suyu ihtiyacı olan insanlar için harekete geçmesinden etkilenerek benzer bir projeye imza atmak istediklerini ifade etti.

        Adliye personelinin ve Mardinli hayırseverlerin desteğiyle bir günde içme suyu tesisinin yapımı için gerekli olan paradan daha fazla yardım toplandığını belirten Akbulut, "Bu beni gerçekten çok duygulandırdı. Mardin çok güzel ve özel bir yer. Adliye personelimize ve hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Türk Kızılay ekipleri de açılan tesisin 10 yıl boyunca bakımını sürdürecek. Bu açıdan Türk Kızılayımıza da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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