Mardin Adliyesi personelinden Nijerlilere "can suyu"

Mardin'de adliye çalışanlarınca düzenlenen kampanyada toplanan parayla, Afrika'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Nijer'de, Türk Kızılay aracılığıyla 5 bin kişinin faydalanabileceği bir su kuyusu açıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut öncülüğünde, Mardin Adliyesi'nde bir Afrika ülkesinde içme suyu tesisi yaptırılması için sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Proje kapsamında adliyede görevli hakim, savcı ve personel ile hayırseverler aracılığıyla yaklaşık 1 milyon 750 bin lira toplandı.

Türk Kızılay ile yapılan işbirliği kapsamında Nijer'in başkenti Niamey'de yaklaşık 1 milyon 275 bin liraya içme suyu tesisi yaptırıldı.

Tesisin açılışını, Mardin Adalet Sarayı Başsavcı Vekili Serkan Şahbaz, hakimler Gülsüm Şahbaz ve Gamze Kalender Akbulut ile Nijerli yerel yöneticiler yaptı.

Çok sayıda kişinin temiz su tüketiminden mahrum olduğu ülkede inşa edilen tesisin, 10 tonluk su tankı ve 10 musluğu ile küçük ve büyük hayvanlar için yalağı bulunuyor.