Mardin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Tepebaşı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 ACB 177 plakalı otomobil ile Mehmet Emin D. (21) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

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