Mardin'de yol çalışmaları devam ediyor
Mardin Büyükşehir Belediyesince başlatılan yol çalışmaları sürüyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesince başlatılan yol çalışmaları sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki yollarda zemin iyileştirme, altyapı düzenleme ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor.
Genel Sekreter Fatih Eroğlu, Fen İşleri Daire Başkanı Muhammed Ali Günenç ve beraberindeki teknik ekip, Ravza-Kasımiye alternatif yol güzergahında incelemelerde bulundu.
Yetkililerden bilgi alan Eroğlu, çalışmaların planlanan takvime uygun ilerlediğini söyledi.
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