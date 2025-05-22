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        Mardin'de yol çalışmaları devam ediyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesince başlatılan yol çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 09:57 Güncelleme: 22.05.2025 - 09:57
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        Mardin'de yol çalışmaları devam ediyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesince başlatılan yol çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki yollarda zemin iyileştirme, altyapı düzenleme ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

        Genel Sekreter Fatih Eroğlu, Fen İşleri Daire Başkanı Muhammed Ali Günenç ve beraberindeki teknik ekip, Ravza-Kasımiye alternatif yol güzergahında incelemelerde bulundu.

        Yetkililerden bilgi alan Eroğlu, çalışmaların planlanan takvime uygun ilerlediğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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