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        Görme engelliler parmaklarının ucuyla Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de İl Müftülüğünce açılan kursa katılan görme engelliler, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:39 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:39
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        Görme engelliler parmaklarının ucuyla Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor
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        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de İl Müftülüğünce açılan kursa katılan görme engelliler, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor.

        Yaklaşık 2 yıl önce Müftülük binasında görme engellilere yönelik "Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim Kursu" düzenlendi.

        Kursa katılanlar evlerinden servisle alınarak kursa getiriliyor, kurs bitiminde de tekrar evlerine ulaştırılıyor.

        Görme engelliler kursta verilen eğitimle her harfine dokunarak öğrendikleri Kur'an-ı Kerim'i hatmederek hedeflerini ve hayallerini gerçekleştirmek istiyor.

        - "Öğrencilerimiz çok azimli ve heyecanlı"

        Kur'an-ı Kerim öğreticisi ve Şeyh Çabuk Camisi'nde müezzin Yusuf Şara, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığınca Yozgat'ta düzenlenen eğitime katıldığını, eğitimin ardından Mardin'de bu alanda kurs açtıklarını söyledi.

        Mardin'de ilk etapta 2 öğrenci ile derse başladıklarını ve kursiyerlerin Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğini ifade eden Şara, şu anda 4 öğrenciyle eğitimleri sürdürdüklerini belirtti.

        Kursiyerlerin haftada iki gün verilen eğitimlere büyük bir istekle katıldığını anlatan Şara, "İlk önce alfabe ile başlıyoruz. Alfabeyi öğrenen öğrencilerle harekelere (Arap alfabesindeki ünsüz harflere ünlü özelliği kazandırmak için kullanılan ek işaretler) geçiyoruz. Braille alfabesi normal öğrenmeye göre biraz daha zor ama imkansız değil. Buraya heyecanla gelmeleri derse iştirakleri her şeyden önemli. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin önünde hiçbir engel yok, bunun en büyük ispatı da bu kardeşlerimiz. Öğrencilerimiz çok azimli ve heyecanlı." dedi.

        Şara, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Mardin Müftülüğüne destekleri için teşekkür ederek, görme engellilerin Kur'an-ı Kerim'i okuma ve öğrenme azminin herkese örnek olmasını arzu ettiklerini belirtti.

        - "Hedefim Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek"

        Kursiyerlerden Uğur Gültekin (31), liseyi dışardan bitirmeye gayret ettiğini, müzik etkinlerine katıldığını ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için bu kursta eğitim gördüğünü söyledi.

        Kur'an-ı Kerim'i okumayı çok sevdiğini anlatan Gültekin, "Daha önce çok öğrenmek istedim, uğraştım, çabaladım ama yapamadım. Yusuf hocamız böyle bir eğitim olduğunu söyleyince çok mutlu oldum. Burada eğitim alıyorum. Braille alfabesini bildiğim için bazen arkadaşlarıma da yardımcı oluyorum. Kur'an-ı Kerim'i okumanın önünde hiçbir engel yoktur. Çaba, gayret ve azim olduğu sürece öğreniriz. Hedefim Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek ve başka görme engelli kardeşlerime de öğretmek." ifadelerini kullandı.

        - "En büyük hayalim hafız olmak, umreye gitmek"

        Betül Akbey (14) de kursa kendisi gibi görme engelli kardeşi Ali (8) ile katıldığını belirtti.

        Kur'an-ı Kerim'e yeni geçtiğini anlatan Akbey, harflere ilk dokunduğunda zorlandığını ancak çalışarak, çabasını artırarak hocasının ve evde de annesinin desteğiyle başarıya ulaştığını söyledi.

        Akbey, "Kur'an-ı Kerim'i okumayı çok seviyorum. Mutluluk ve huzur veriyor. En büyük hayalim hafız olmak ve arkadaşlarımla umreye gitmek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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