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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, yanan palmiyenin yerine yenisi dikti

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe ilçesinde yanan palmiyenin yerine yenisi dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 09:32 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:32
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, yanan palmiyenin yerine yenisi dikti
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe ilçesinde yanan palmiyenin yerine yenisi dikti.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir parktaki palmiye ağacının ateşe verildiği belirtildi.

        Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerin, yanan ağacın yerine aynı gün içerisinde yeni bir palmiye ağacı diktiği kaydedilen açıklamada, zarar verilen ağaçların yerine yenilerinin dikileceği ve sorumluların tespiti için gerekli girişimlerin başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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