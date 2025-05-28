Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Akkoyun Mazıdağı ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mazıdağı ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:31 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Valisi Akkoyun Mazıdağı ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mazıdağı ilçesini ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Akkoyun Mazıdağı Hükümet Konağını ziyaret etti.

        Ziyarette, Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve ilgili güvenlik birim amirlerinin katılımıyla, genel asayiş ve güvenlik konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

        Vali Akkoyun, daha sonra Mazıdağı Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren kurumları ziyaret ederek görevi başındaki personeller ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Esnafı ziyaret eden Akkoyun, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

        Ziyaretleri kapsamında Mazıdağı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevinde incelemelerde bulunan Akkoyun, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Akkoyun, ayrıca vakıf bünyesinde faaliyet gösteren Çocukevi ve 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesine ziyarette bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Bakan Ersoy, Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'nun açılışında konuştu
        Bakan Ersoy, Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'nun açılışında konuştu
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Mardin'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin mahkeme kararı bozuldu
        Mardin'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin mahkeme kararı bozuldu
        Mardin'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi
        Mardin'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi
        Yaya geçidinde 2 çocuğa çarparak ölümlerine neden olan sanığa verilen ceza...
        Yaya geçidinde 2 çocuğa çarparak ölümlerine neden olan sanığa verilen ceza...
        Mardin Büyükşehir Belediyesi, yanan palmiyenin yerine yenisi dikti
        Mardin Büyükşehir Belediyesi, yanan palmiyenin yerine yenisi dikti
        Nusaybin'de otluktaki yangın söndürüldü
        Nusaybin'de otluktaki yangın söndürüldü
        Mardin'de Gazzeli ve lösemili çocuklar için gökyüzüne balon bırakıldı
        Mardin'de Gazzeli ve lösemili çocuklar için gökyüzüne balon bırakıldı