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        Mardin'de öğrenciler resim sergisi düzenledi

        Mardin'de yurtlarda kalan öğrenciler resim sergisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:59 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:59
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        Mardin'de öğrenciler resim sergisi düzenledi
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        Mardin'de yurtlarda kalan öğrenciler resim sergisi düzenledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artuklu ilçesindeki Büşra Daylan Kız Yurdu bahçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik'in katılımıyla resim sergisinin açılışı yapıldı.

        Sergide, öğrencilerin el emeğiyle yaptığı 402 eser sergilendi.

        İl Müdürü Birlik, öğrencilerle resimleri inceledi, eserler hakkında bilgi aldı.

        Birlik, özellikle Gazze ve Filistin konulu resimler için öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

        Öğrencilerden Gül Nurda Arslan da farklı bölümlerde okuyan arkadaşlarıyla sergide buluştuklarını söyledi.

        Atık maddeler ve Filistin temalarını ön plana çıkardıklarını kaydeden Arslan, ellerinden geldikçe farklı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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