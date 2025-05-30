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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Mardin'de konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "26 Mayıs'tan itibaren 80 yaş üzeri yaşlılarımızın veya yatağa bağımlı hastalarımızın raporlarını elektronik sistemle daha gerekli raporlar bitmeden kendilerine ulaşıp onları yormadan rapor vermeye ve ilaç raporlarını yenilemeye başladık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 16:41 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:41
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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Mardin'de konuştu:
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "26 Mayıs'tan itibaren 80 yaş üzeri yaşlılarımızın veya yatağa bağımlı hastalarımızın raporlarını elektronik sistemle daha gerekli raporlar bitmeden kendilerine ulaşıp onları yormadan rapor vermeye ve ilaç raporlarını yenilemeye başladık." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Memişoğlu, Mardin Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı, ardından Vali Tuncay Akkoyun ile görüştü.

        Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Memişoğlu, dinlerin ve dillerin buluştuğu, gönüllerin, tarihin ve kültürün merkezi Mardin'de bulunduklarını söyledi.

        Sağlıkla ilgili hizmetleri değerlendireceklerini, sorunları dinleyeceklerini anlatan Memişoğlu, daha iyi hizmet edebilmek için Mardin ve çevresine ne yapabileceklerini tartışacaklarını belirtti.

        Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Türkiye sağlıkta 20 senede çok büyük yol kat etti. Bu Mardin'de de fark edilmiş çünkü 2002 yılında sadece 286 hastane yatağı bulunan Mardin'de bugün bu sayı 1856'ya çıkmış. Bunun daha da çok gelişeceğini herkes biliyor çünkü Mardin'imizde Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim.' dediği 750 yataklı Şehir Hastanesi inşaatımız var. İnşallah 2026'nın ilk çeyreğinde sağlık hizmeti açısından dünyanın en iyi altyapısına sahip hastaneler dediğimiz Şehir Hastanesini Mardin'de milletimizin hizmetine açacağız."

        Mardin'de inşaat ve yatırımların devam ettiğini, Derik ilçesinde 75 yataklı Devlet Hastanesi ihalesini yaptıklarını, inşasına çok kısa zamanda başlayacaklarını bildiren Memişoğlu, Dargeçit ilçesinde 25 yataklı hastane projesini tamamladıklarını, onun da yapım ihalesine çıktıklarını anlattı.

        Yeşilli ilçesinde entegre hastane projesini yatırım programına aldıklarını bildiren Memişoğlu, Kızıltepe Devlet Hastanesinin ek hizmet binasını açtıklarını, Midyat'ta 25 üniteli, Nusaybin'de 30 üniteli Ağız Diş Sağlığı Merkezini hizmete soktuklarını dile getirdi.

        - "Koruyucu sağlığı önemsiyoruz"

        Mardin'de sağlık hizmetleri yatırımlarını gelecekte de en iyi şekilde hizmete sunacak şekilde planladıklarını vurgulayan Memişoğlu, şöyle konuştu:

        "Koruyucu sağlığı önemsiyoruz. Kilo, doğurganlık oranları, bağımlılık gibi kötü alışkanlıklarımızdan uzak kalmaya çalışıyoruz. Doğurganlığı artırmaya, sezaryen oranlarımızı düşürmeye çalışıyoruz. Koruyucu ve temel sağlığı insanlarımızla beraber sağlıklı toplum ve sağlıklı Türkiye yüzü yapmak için uğraşıyoruz. Kimseyi zorlamıyoruz. Sadece farkındalık olsun istiyoruz. Artık aile hekimliklerimizde, sağlık birimlerimizde toplumun bize gelip sağlık talebinden çok bizim topluma gidip sağlıklı kalmayı öğretmeyi ve sağlıklı nasıl yaşanacağını, kilo nasıl verileceğini, doğru beslenmenin nasıl yapılacağını daha proaktif şekilde anlatmaya çalışıyoruz.

        Onun için de bu konuda toplumun bütün paydaşlarının bize destek vermesini istiyoruz çünkü bu toplumun sağlıklı kalmasının önceliğimiz olduğunu, tabii ki hastalanıldığı zaman tedavi edeceğimizi ama sağlıklı toplum oluşturmak için hep beraber farkında olup bedenimize daha iyi bakmayı ödev edinmemiz gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum."

        Sadece genç ve çocuklara değil, yaşlılara da saygı duyan bir toplum olduklarını, salgın döneminde Türkiye'nin önce yaşlılarına aşıyı ve tedaviyi ulaştırdığına işaret eden Memişoğlu, yaşlılarına ve gençlerine değer verenin geleceğine de değer vereceğini ifade etti.

        Bakan Memişoğlu, 26 Mayıs'tan itibaren bir uygulama başlattıklarına değinerek, şunları paylaştı:

        "26 Mayıs'tan itibaren 80 yaş üzeri yaşlılarımızın veya yatağa bağımlı hastalarımızın raporlarını elektronik sistemle daha gerekli raporlar bitmeden kendilerine ulaşıp onları yormadan rapor vermeye ve ilaç raporlarını yenilemeye başladık. Böylece 80 yaşın üstündeki yaşlılarımızı ve yatağa bağımlı insanlarımızı zahmetsiz olarak oldukları yerde hem raporlarının hem de bakım ve tedavilerinin devamını sağlayacağız. Şimdiye kadar da yaklaşık 2 bin yaşlımıza ulaştık. 80 yaşın üzerindeki yaşlılarımız evde sağlık ekiplerimiz tarafından aranacak ve sağlık raporları kendilerine ulaştırılacaktır."

        - "Suriye'ye sağlık hizmetlerinin daha iyi olması için yardım edeceğiz"

        Sağlık hizmetlerinde dünyaya örnek olacak şekilde hizmet eden bütün sağlık çalışanlarına, onlara destek veren yönetimlere ve topluma teşekkür eden Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetleri anlamında örnek gösteren ülkelerden biri olduğunu belirtti.

        Suriye'deki insanlara da sağlık hizmetini daha iyi ulaştırmak için her türlü desteği vereceklerini kaydeden Memişoğlu, "Bizi Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda talimatlandırdı. Suriye'nin yeniden yapılanmasında ve sağlık hizmetlerinin insanlara ulaştırılmasında etkin rol alacağız çünkü bizler insanlara iyilik etmek, onları mutlu etmek ve onların sağlıklı olması için uğraşıyoruz. Onun için Suriye'ye sağlık hizmetlerinin daha iyi olması için yardım edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra Bakan Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katıldı.

        Ziyarette, AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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