Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "İlimizde teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerine her alanda gerek dijital gerek toplumsal mecrada faaliyetlerine müsaade edilmemiş ve edilmeyecektir." dedi.

Vali Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Akkoyun, huzur ve güven ortamında istikrarı sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelenin devam ettiğini kaydeden Akkoyun, bu kapsamda mayıs ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen 6 operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığını belirtti.

Terörle mücadele ile organize suç çetelerine yönelik operasyonların da kararlılıkla devam ettiğinin altını çizen Akkoyun, "Bu kapsamda ilimizde 4 operasyon düzenlenmiş olup 13 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 37 silah ile 3 bin 980 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaçakçılıkla mücadelede kapsamında mayıs ayında 82 operasyon düzenlenerek 112 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bilgisini paylaşan Akkoyun, huzur ve güven uygulamaları kapsamında geçen ay aranan 562 kişinin yakalandığını anlattı.

Siber suçlar kapsamında düzenlenen 5 operasyonda yakalanan 19 kişiden 3'ünün tutuklandığını belirten Akkoyun, trafik denetimlerinde geçen ay 1270'i okul servisi olmak 129 bin 733 aracın denetlendiğini bildirdi.

Kurban Bayramı'nı karşılamanın huzuru, heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını aktaran Akkoyun, "Gönül coğrafyamızın kanayan yarası Gazze'de yaşanan acıları da yüreklerimizde hissediyoruz, İsrail zulmünün sona ermesi Filistin'de barış ve huzurun hakim olması için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Akkoyun, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İlimizde teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerine her alanda gerek dijital gerek toplumsal mecrada faaliyetlerine müsaade edilmemiş ve edilmeyecektir. Devletimize huzur ve güven ortamının sağlanması konusunda büyük destek veren, iradesini tam olarak ortaya koyan ve yanımızda desteğini her zaman hissettiğimiz kıymetli Mardinli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şehrimizin huzuru, güvenliği, istikrarı, esenliği, birlik ve beraberliği için destekleriyle her daim aziz milletimizin ve şehrimizin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere tüm Bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum."