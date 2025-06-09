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        Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla zabıta tedbir aldı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi amacıyla bir dizi tedbir aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 17:17 Güncelleme: 09.06.2025 - 17:17
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        Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla zabıta tedbir aldı
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi amacıyla bir dizi tedbir aldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, kentin belirli noktalarında alınan tedbirler kapsamında trafik akışının sorunsuz akmasını sağladı, yollarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara yardımcı oldu.

        Kente araçlarıyla gelen misafirlere broşür dağıtarak en yakın otoparklara yönlendiren ekipler, otoparkları da denetledi.

        Bayram dolayısıyla yoğunluk yaşanması beklenen camilerde tedbirler alan ekipler, mezbahaneleri de kontrol etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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