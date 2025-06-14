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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mardin'de Deyrulzafaran Manastırı'nı ziyaret etti

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de Deyrulzafaran Manastırı'na ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 15:11 Güncelleme: 14.06.2025 - 15:28
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mardin'de Deyrulzafaran Manastırı'nı ziyaret etti
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de Deyrulzafaran Manastırı'na ziyarette bulundu.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Işıkhan, beraberinde Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş ile Deyrulzafaran Manastırı'nı ziyaret etti.

        Ziyarette, İl Müftü Vekili Ali Üney, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Rahip Gabriel Akkurt ile Deyrulzafaran Manastırı Bakım Onarım ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Hiçbezmez tarafından karşılanan Işıkhan, manastırı gezdi.

        Bakan Işıkhan, daha sonra manastırın kabul salonunda Özmen ve din adamlarıyla görüştü.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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