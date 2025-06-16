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        Mardin'de yaklaşık 350 dekar buğday ekili alan yandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 350 dekar buğday ekili alan yangında zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 13:05 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:05
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        Mardin'de yaklaşık 350 dekar buğday ekili alan yandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 350 dekar buğday ekili alan yangında zarar gördü.

        Kırsal Çamlıdere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 350 dekar buğday ekili alanda zarar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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