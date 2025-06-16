Mardin'de yaklaşık 350 dekar buğday ekili alan yandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 350 dekar buğday ekili alan yangında zarar gördü.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 350 dekar buğday ekili alan yangında zarar gördü.
Kırsal Çamlıdere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 350 dekar buğday ekili alanda zarar meydana geldi.
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