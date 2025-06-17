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        Kızıltepe'de Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:00 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:00
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        Kızıltepe'de Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen programda Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, vatandaşların huzur ve güvenliği için üstün bir vazife bilinciyle görev yapan, her daim aziz milletin yanında olan Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yılını kutladı.

        Şahin, jandarma mensuplarına aileleriyle sağlık, mutluluk ve başarı dolu yıllar temennisinde bulundu.

        Programa, Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Cumhur Yazgan, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcısı Soner Hiçdurmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Ahmet Erekici, jandarma personeli, güvenlik korucuları ve şehit aileleri katıldı.

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