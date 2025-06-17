Mardin Büyükşehir Belediyesi 10 bin 520 üniversite öğrencisine burs desteği sağladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Eğitime Destek Projesi" kapsamında Mardinli 10 bin 520 üniversite öğrencisine 4'er bin lira burs verdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin'de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin il merkezi ya da başka bir kentte öğrenim gören üniversiteli çocuklarının eğitimlerine katkı sunmak amacıyla burs desteği sağladı.

Mayıs ve haziranda iki taksit şeklinde 10 bin 520 öğrenciye toplam 4'er bin lira burs verildi. Böylece, öğrencilere 42 milyon 80 bin lira eğitim yardımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, burs desteğinin gençlerin eğitim yolculuklarına katkı sunmak amacıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

Mardin'in köklü tarihine ve kültürel zenginliğine dikkat çeken Sakin, "Bu kadim medeniyetin en kıymetli taşıyıcıları gençlerimizdir. Onların potansiyeline ve ülkemizin yarınlarını inşa edeceklerine gönülden inanıyoruz. Gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.