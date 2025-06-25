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        Mardin'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 09:47 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:47
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        Mardin'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Durucu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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