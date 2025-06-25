Mardin'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Durucu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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