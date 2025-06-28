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        Mardin'de toplu taşıma araçları denetlendi

        Mardin'de Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 16:27 Güncelleme: 28.06.2025 - 16:27
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        Mardin'de toplu taşıma araçları denetlendi
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        Mardin'de Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Mardin'in 10 ilçesinde havaların ısınmasıyla toplu taşıma araçlarında klimaların çalışıp çalışmadığını denetledi.

        Trafik kazalarının önlenmesi ve yaya güvenliğinin artırılması amacıyla yaya geçitlerini kontrol eden ekipler, toplu taşıma araçlarında ücretsiz kart kullanan 65 yaş üstü, engelli bireyler ve diğer özel gruplara tanınan hakların ihlal edilip edilmediğini de denetledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Daire Başkanı Ahmet Olgaç, vatandaşların konforlu bir ulaşım deneyimi yaşaması için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Olgaç, şunları kaydetti:

        "Havaların ısınmasıyla klimasını açmayan araçlara yönelik denetimlerle, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın seyahat esnasında yaşadıkları sorunlarla ilgili şikayetler ve engelli vatandaşlarımızın ulaşıma rahat erişimini sağlamak için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konuyla beraber, halkımızın yaşadığı sorunları belediyemizin ALO 153 Şikayet Hattı'na bildirmeleri bizim için yeterli olacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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