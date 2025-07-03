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        Mardin'de eşini ve çocuklarını bıçakla rehin alan kişi gözaltına alındı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde eşini ve iki çocuğunu bıçakla rehin alan kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 14:14 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:14
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        Mardin'de eşini ve çocuklarını bıçakla rehin alan kişi gözaltına alındı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde eşini ve iki çocuğunu bıçakla rehin alan kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Mezopotamya Mahallesi 383. Sokak'taki evinde M.S. (25) henüz bilinmeyen bir nedenle eşini ve 2 ve 4 yaşlarındaki çocuklarını bıçakla rehin aldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir ve polis ekiplerinin ikna çalışmasının ardından M.S. eşini ve çocuklarını bırakarak teslim oldu.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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