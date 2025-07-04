Savur Kaymakamlığına atanan Buyuran görevine başladı

İlçeye hizmet edecek olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Buyuran, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla çalışacaklarını bildirdi.

Daha sonra Kaymakamlık personelleriyle görüşen Buyuran, kamu kurum müdürleriyle toplantı yaptı.

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