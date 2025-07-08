Mardin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İstasyon Mahallesi'nde 3 minibüs, 3 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada, araçlardaki G.G. (34), M.K. (38) ve Ö.F.G. (26) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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