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        Mardin 1969 Spor yeni sezon hazırlıklarına başladı

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Mardin 1969 Spor, 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını Bolu'da yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 12:38 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:38
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        Mardin 1969 Spor yeni sezon hazırlıklarına başladı
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        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Mardin 1969 Spor, 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını Bolu'da yaptı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde Bolu'da gerçekleştirilen yeni sezonun ilk antrenmanı kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

        Oyuncular, ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleri ve pas çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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