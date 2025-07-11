Mardin 1969 Spor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Oyuncular, ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleri ve pas çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde Bolu'da gerçekleştirilen yeni sezonun ilk antrenmanı kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

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