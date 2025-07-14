Mardin Valisi Akkoyun, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi:

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Akkoyun, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istiklal ve istikbalinden, birlik ve beraberliğinden asla taviz vermediği büyük bir mücadele gösterdiğini söyledi.

Akkoyun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Unutmayalım ki kardeşlik bağının daha da derinlerde kök salmasına vesile olan bu şanlı mücadele, sadece bugünün değil, yarınlarımızın da yolunu aydınlatacak, gelecek nesillerimize rehberlik edip, ilham verecek eşsiz bir destandır. 'Türkiye Yüzyılı'nın 'tam bağımsız Türkiye' idealine hayat veren ve güçlendiren bu şanlı direniş, ihanet şebekesi olan FETÖ ve onun işbirlikçilerine karşı verilen kurtuluş ve cesaret vesikasıdır. Bugün bizler, milli diriliş ruhuyla her alanda mücadelemizi 'tam bağımsız Türkiye' şiarıyla gerçekleştirip sanayi, ulaşım, havacılık, teknoloji ve diğer alanlardaki hamlelerimizi başarılarımızla taçlandırmaya devam etmekteyiz. Bu şuurla 'Büyük ve güçlü Türkiye' idealine doğru daha sağlam ve daha emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz.