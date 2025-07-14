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        Mardin Valisi Akkoyun, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi:

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 21:10 Güncelleme: 14.07.2025 - 21:10
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        Mardin Valisi Akkoyun, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi:
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

        Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Akkoyun, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istiklal ve istikbalinden, birlik ve beraberliğinden asla taviz vermediği büyük bir mücadele gösterdiğini söyledi.

        Akkoyun, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Unutmayalım ki kardeşlik bağının daha da derinlerde kök salmasına vesile olan bu şanlı mücadele, sadece bugünün değil, yarınlarımızın da yolunu aydınlatacak, gelecek nesillerimize rehberlik edip, ilham verecek eşsiz bir destandır. 'Türkiye Yüzyılı'nın 'tam bağımsız Türkiye' idealine hayat veren ve güçlendiren bu şanlı direniş, ihanet şebekesi olan FETÖ ve onun işbirlikçilerine karşı verilen kurtuluş ve cesaret vesikasıdır. Bugün bizler, milli diriliş ruhuyla her alanda mücadelemizi 'tam bağımsız Türkiye' şiarıyla gerçekleştirip sanayi, ulaşım, havacılık, teknoloji ve diğer alanlardaki hamlelerimizi başarılarımızla taçlandırmaya devam etmekteyiz. Bu şuurla 'Büyük ve güçlü Türkiye' idealine doğru daha sağlam ve daha emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz.

        Akkoyun, ülkenin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklara karşı ihtiyat ve teyakkuzu asla elden bırakmadan mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

        Milletin ve devletin baş tacı şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmenin onurunu yaşadıklarını ifade eden Akkoyun, her durumda ve koşulda daima onların yanında olacaklarını kaydetti.

        AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak da birlik ve beraberliğin önemine değindi.

        Daha sonra İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından şehitler için dua okundu.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Vali Yardımcıları Mehmet Naim Akgül, Hasan Kurt, Büşra Uçar Koyun ve İbrahim Engin Şenay, bazı kaymakamlar, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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