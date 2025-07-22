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        Mardin'de trafik yükünü azaltacak alternatif yol için çalışmalar başladı

        Mardin'de trafik yükünü azaltacak alternatif yol için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:54 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:56
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        Mardin'de trafik yükünü azaltacak alternatif yol için çalışmalar başladı
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        Mardin'de trafik yükünü azaltacak alternatif yol için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı, yatırım programı kapsamında trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik yeni yol açma çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda, merkez Artuklu ilçesinde trafik sirkülasyonunun en yoğun olduğu Vali Ozan Caddesi'nin yükünü hafifletmek amacıyla alternatif güzergah oluşturuluyor.

        Açılacak yeni imar yolu sayesinde hem cadde üzerindeki araç yoğunluğu azalacak hem de ulaşım daha güvenli ve akıcı hale gelecek.

        Yalım Mahallesi Bahçeşehir Sitesi mevkiinden başlayarak Anadolu Lisesi güzergahını takip eden ve 550 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki yeni imar yolunun alt temel, dolgu, stabilize ve asfaltlama çalışmaları tamamlandığında, Midyat, Kabala ve Yalım Mahallesi'nden Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Diyarbakır istikametine gidecek araçlar, Vali Ozan Caddesini kullanmadan doğrudan ulaşım sağlayabilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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