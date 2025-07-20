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        Mardin 1969 Spor, sol bek oyuncusu Nafican Yardımcı'yı transfer etti

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, sol bek oyuncusu Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 22:33 Güncelleme: 20.07.2025 - 22:33
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        Mardin 1969 Spor, sol bek oyuncusu Nafican Yardımcı'yı transfer etti
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        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, sol bek oyuncusu Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki Yardımcı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Nafican Yardımcı'ya Mardin 1969 Spor'umuzda üstün başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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