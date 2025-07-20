Mardin 1969 Spor, sol bek oyuncusu Nafican Yardımcı'yı transfer etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, sol bek oyuncusu Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, sol bek oyuncusu Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki Yardımcı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Nafican Yardımcı'ya Mardin 1969 Spor'umuzda üstün başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.
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